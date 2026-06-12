Залишився місяць: хто з іноземців в Україні має терміново подати декларацію в ДМС

Головне: Важливий дедлайн: Іноземці, які отримали український паспорт після 1 січня 2018 року або завершують його оформлення, мають до 16 липня 2026 року подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Іноземці, які отримали український паспорт після 1 січня 2018 року або завершують його оформлення, мають до 16 липня 2026 року подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Спрощена процедура: Ця декларація замінює складну та тривалу вимогу про повне припинення колишнього підданства.

Ця декларація замінює складну та тривалу вимогу про повне припинення колишнього підданства. Хто має право: Послаблення поширюється на іноземних добровольців та членів їхніх родин, а також на осіб із визначними заслугами перед Україною.

Послаблення поширюється на іноземних добровольців та членів їхніх родин, а також на осіб із визначними заслугами перед Україною. Громадяни РФ: Спрощеною процедурою також можуть скористатися родичі загиблих українських військових та громадяни РФ (держави-агресора), які зазнали політичних переслідувань на батьківщині та мають підтверджувальні документи.

Іноземці, які набули громадянство України після 1 січня 2018 року або зараз проходять процедуру його отримання, у низці випадків можуть подати декларацію про відмову від іноземного громадянства замість виконання зобов'язання щодо його припинення. Зробити це необхідно до 16 липня 2026 року.

У відомстві пояснили, що декларацію можуть подати окремі категорії іноземців, які отримали громадянство України або оформлюють його відповідно до законодавства.

Під зобов'язанням припинити громадянство мається на увазі письмова заява іноземця про відмову від громадянства іншої держави після набуття громадянства України. Відповідний документ про припинення іноземного громадянства він має подати протягом двох років після отримання українського громадянства.

Хто може подати декларацію

Зокрема, таке право мають іноземці, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту, а також члени їхніх сімей.

Також декларацію можуть подати особи, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для країни, а також їхні близькі родичі.

Окремо це стосується громадян держави-агресора або держави-окупанта, які зазнали політичних переслідувань у своїй країні та мають відповідні підтверджувальні документи.

Родини загиблих військових

Право на подання декларації мають і члени сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Йдеться, зокрема, про чоловіків і дружин, дітей, батьків подружжя або дітей одного з подружжя військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецзв'язку, Управління державної охорони, розвідувальних органів та інших військових формувань.

Крім того, скористатися такою можливістю можуть другий із подружжя громадянина України, який проходить або проходив військову службу та загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Який термін

У Державній міграційній службі нагадали, що подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України необхідно до 16 липня 2026 року.

Після цієї дати можливість скористатися відповідною процедурою в межах визначеного законодавством строку буде втрачена.