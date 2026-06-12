Остался месяц: кто из иностранцев в Украине должен срочно подать декларацию в ГМС

Главное: Важный дедлайн: Иностранцы, которые получили украинский паспорт после 1 января 2018 года или завершают его оформление, должны до 16 июля 2026 года подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Иностранцы, которые получили украинский паспорт после 1 января 2018 года или завершают его оформление, должны до 16 июля 2026 года подать декларацию об отказе от иностранного гражданства. Упрощенная процедура: Эта декларация заменяет сложное и длительное требование о полном прекращении прежнего подданства.

Эта декларация заменяет сложное и длительное требование о полном прекращении прежнего подданства. Кто имеет право: Послабление распространяется на иностранных добровольцев и членов их семей, а также на лиц с выдающимися заслугами перед Украиной.

Послабление распространяется на иностранных добровольцев и членов их семей, а также на лиц с выдающимися заслугами перед Украиной. Граждане РФ: Упрощенной процедурой также могут воспользоваться родственники погибших украинских военных и граждане РФ (государства-агрессора), которые подверглись политическим преследованиям на родине и имеют подтверждающие документы.

Иностранцы, которые получили гражданство Украины после 1 января 2018 года или сейчас проходят процедуру его получения, в ряде случаев могут подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместо выполнения обязательства по его прекращению. Сделать это необходимо до 16 июля 2026 года.

В ведомстве пояснили, что декларацию могут подать отдельные категории иностранцев, которые получили гражданство Украины или оформляют его в соответствии с законодательством.

Под обязательством прекратить гражданство подразумевается письменное заявление иностранца об отказе от гражданства другого государства после приобретения гражданства Украины. Соответствующий документ о прекращении иностранного гражданства он должен подать в течение двух лет после получения украинского гражданства.

Кто может подать декларацию

В частности, такое право имеют иностранцы, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта, а также члены их семей.

Также декларацию могут подать лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для страны, а также их близкие родственники.

Отдельно это касается граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись политическим преследованиям в своей стране и имеют соответствующие подтверждающие документы.

Семьи погибших военных

Право на подачу декларации имеют и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Речь идет, в частности, о мужьях и женах, детях, родителях супругов или детях одного из супругов военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, разведывательных органов и других военных формирований.

Кроме того, воспользоваться такой возможностью могут второй из супругов гражданина Украины, который проходит или проходил военную службу и погиб или умер в связи с выполнением служебных обязанностей.

Какой срок

В Государственной миграционной службе напомнили, что подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины необходимо до 16 июля 2026 года.

После этой даты возможность воспользоваться соответствующей процедурой в пределах определенного законодательством срока будет потеряна.