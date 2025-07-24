Залишив рішення за собою: у Білому домі сказали, що Трамп думає про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії через війну, яку та розв'язала проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.
"Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, особливо з Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Він завжди підкреслював, що є президентом. Він від самого початку глибоко залучений у цей конфлікт, і тому будь-які рішення з приводу санкцій він хоче залишити за собою", - сказала Левітт.
За словами представниці Білого дому, рішення питання щодо запровадження санкцій проти РФ - це повноваження і право Трампа, як президента.
Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем розробив законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Він передбачає 500% вторинні тарифи проти країн, які купують нафту в Росії, а також природний газ, уран і багато іншого.
Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. На виконання цього ультиматуму американський лідер дав Кремлю 50 днів. Трамп обіцяв запровадити 100% вторинні тарифи.
За словами Трампа, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".
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