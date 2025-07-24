Залишив рішення за собою: у Білому домі сказали, що Трамп думає про санкції проти РФ

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем розробив законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Він передбачає 500% вторинні тарифи проти країн, які купують нафту в Росії, а також природний газ, уран і багато іншого.

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. На виконання цього ультиматуму американський лідер дав Кремлю 50 днів. Трамп обіцяв запровадити 100% вторинні тарифи.

За словами Трампа, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".

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