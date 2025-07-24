Оставил решение за собой: в Белом доме сказали, что Трамп думает о санкциях против РФ

Санкции США против РФ

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм разработал законопроект о жестких санкциях против России. Он предусматривает 500% вторичные тарифы против стран, которые покупают нефть у России, а также природный газ, уран и многое другое.

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. На выполнение этого ультиматума американский лидер дал Кремлю 50 дней. Трамп обещал ввести 100% вторичные тарифы.

По словам Трампа, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

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