"Залишилося ще багато цілей": Трамп зробив попередження Ірану

"На Іран чекає або мир, або трагедія, набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою", - попередив він.

За словами Трампа, США завдадуть ударів по інших цілях, якщо "не настане мир", і більшість із них "можна знищити за лічені хвилини".

"Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було армії, яка могла б зробити те, що сталося", - додав він.

Пізніше Трамп написав у своїй соцмережі Truth Socia, що будь-яка спроба Ірану помститися США буде "зустрінута силою".