"Осталось еще много целей": Трамп сделал предупреждение Ирану

"Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо более страшная, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной и, возможно, самой смертоносной", - предупредил он.

По словам Трампа, США нанесут удары по другим целям, если "не наступит мир", и большинство из них "можно уничтожить за считанные минуты".

"Ни одна армия в мире не смогла бы сделать то, что мы сделали сегодня. Никогда еще не было армии, которая могла бы сделать то, что произошло", - добавил он.

Позже Трамп написал в своей соцсети Truth Socia, что любая попытка Ирана отмстить США будет "встречена силой".