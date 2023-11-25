Залишилося менше тижня: як отримати додаткові гроші на опалення взимку

Визначено три способи надання згоди на передачу та обробку персональних даних партнерам для отримання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2023 -2024 років:

шляхом надання відповіді на отримане смс-повідомлення;

через особистий кабінет субсидіанта / пільговика на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

Водночас особам, які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива і які раніше вже надавали згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних Міністерству соціальної політики або Пенсійному фонду України для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, повторно надавати таку згоду не потрібно.

Ті одержувачі додаткової підтримки, які раніше не надавали згоду, у своїх особистих кабінетах на веб-порталі електронних послуг ПФУ у розділі "Мої повідомлення" отримали повідомлення про необхідність надати згоду на збір, передачу та обробку їх персональних даних та даних членів їхнього домогосподарства.

Для надання згоди таким особам необхідно:

У вкладці "Дистанційне інформування", у разі надання згоди, поставити позначку напроти поля "Згода на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для отримання додаткової підтримки населенням, в тому числі на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років” та натиснути кнопку "Зберегти". Після передачі інформації відповідна ознака встановиться в електронній особовій справі одержувача житлової субсидії / пільги.

Крім того, одержувачі додаткової підтримки, які раніше не надавали згоду на збір, передачу та обробку персональних даних отримали від ПФУ на номери телефонів, зазначені в їх особових справах, смс-повідомлення, в якому зазначений спосіб надання такої згоди.

Додаткова допомога на дрова та вугілля

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив постанову Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету, а також кошти, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Виплати зможуть отримати люди, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення і які протягом 2023-2024 років.