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Осталось меньше недели: как получить дополнительные деньги на отопление зимой

Фото: согласие на помощь нужно дать до 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство определило, что для получения дополнительных выплат на дрова и уголь за счет международных партнеров получатель субсидии/льготы должен дать согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных данных. Согласие необходимо дать до 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Определены три способа предоставления согласия на передачу и обработку персональных данных партнерам для получения дополнительных выплат в отопительном сезоне 2023 -2024 годов:

  • путем предоставления ответа на полученное смс-сообщение;
  • через личный кабинет субсидианта/льготника на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • путем подачи заявления (произвольной формы) в любой удобный сервисный центр ПФУ.

В то же время лицам, которые получили право на получение выплаты жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного бытового топлива и ранее уже предоставлявших согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных данных Министерству социальной политики или Пенсионному фонду Украины для выплаты любой другой денежной помощи от международных организаций, повторно давать такое согласие не нужно.

Те получатели дополнительной поддержки, которые ранее не давали согласия, в своих личных кабинетах на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Мои сообщения" получили уведомление о необходимости дать согласие на сбор, передачу и обработку их персональных данных и членов их домохозяйства.

Для согласия таким лицам необходимо:

  1. Во вкладке "Дистанционное информирование", в случае разрешения, поставить отметку напротив поля "Согласие на передачу и обработку персональных данных правительствам иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для получения дополнительной поддержки населением, в том числе на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительном сезоне 2023-2024 годов” и нажать кнопку "Сохранить".
  2. После передачи информации соответствующие данные установятся в электронном личном деле получателя жилищной субсидии/льготы.

Кроме того, получатели дополнительной поддержки, ранее не предоставлявшие согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных, получили от ПФУ на номера телефонов, указанные в их личных делах, смс-сообщение, в котором указан способ предоставления такого согласия.

Дополнительная помощь на дрова и уголь.

Напомним, Кабинет министров утвердил постановление О реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысяч гривен, субсидианты – 16,2 тысяч гривен.

Источниками финансирования экспериментального проекта есть средства государственного бюджета, а также средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Выплаты смогут получить люди, проживающие в жилых помещениях (домах), не получающие коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использующими природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления и на протяжении 2023-2024 годов.

 

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает выделить на жилищные субсидии 49,9 млрд. гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд. гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

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