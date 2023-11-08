Блінкен заявив, що США мають чіткий план дій щодо допомоги Україні

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Як наголошує американський чиновник, Росія може закінчити свою війну проти України будь-якої миті. Для цього країна-агресор має вивести свої війська з території України та "припинити жорстокі атаки".

"Поки цього не станеться, Сполучені Штати мають чіткий план дій:

допомогти Україні захистити себе,

підтримати український народ

і притягнути РФ до відповідальності", - написав Блінкен.

Що передувало

Так держсекретар США відреагував у мережі на направлений до Конгресу відкритий лист міністра фінансів Джанета Йеллена спільно з головою Пентагону Ллойдом Остіном та адміністратором USAID Самантою Пауер.

У ньому американські топ-чиновники закликали схвалити запит адміністрації президента Джо Байдена про надання Україні 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки в рамках додаткового пакета національної безпеки.

"Прохання схвалити нашу пряму бюджетну підтримку України, яка відіграє вирішальну роль у підтримці її військових зусиль з перемоги у цій війні", - йдеться у пості у Twitter глави Мінфіну США від 7 листопада.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо. Додамо, що 2 листопада Джонсон анонсував внесення на розгляд Конгресу пакета, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

Як стало відомо 7 листопада, демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців домогтися схвалення пакета допомоги Ізраїлю без включення до нього постачання для України.