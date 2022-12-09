Не залишилось живого місця: Зеленський про важку фронтову ситуацію на Донбасі

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках у Донецькій області. У Бахмуті та Соледарі вже давно не залишилось живого місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі - Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна", - пояснив Зеленський.
За словами президента, на землі цих районів вже давно не залишилось живого місця - не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут - ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.
"Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат - у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором", - додав президент.
Нагадаємо, що кількість використання артилерії Російської Федерації під Бахмутом знижається. Скоріш за все, окупанти мають проблеми зі снарядами.
Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.