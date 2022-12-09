Не осталось живого места: Зеленский о тяжелой фронтовой ситуации на Донбассе

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донецкой области. В Бахмуте и Соледаре давно не осталось живого места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная", - пояснил Зеленский.
По словам президента, на земле этих районов уже давно не осталось живого места - не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут - еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.
"Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери - в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом", - добавил президент.
Напомним, что количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.
Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как горячая точка на Донбассе.
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