Кількість використання артилерії РФ знижається. Арестович про бої під Бахмутом
Кількість використання артилерії Російської Федерації під Бахмутом знижається. Скоріш за все, окупанти мають проблеми зі снарядами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Цікавий факт, під Бахмутом істотно знижується кількість застосування російської артилерії", - заявив Арестович.
Радник Офісу президента припускає, що окупанти мають проблеми з боєприпасами.
"В основному працюють танки, авіація", - додав Арестович.
Нагадаємо, що Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали удару по району зосередження артилерії російських окупантів.
В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.
Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.
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