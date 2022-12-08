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Кількість використання артилерії РФ знижається. Арестович про бої під Бахмутом

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 23:00
Кількість використання артилерії РФ знижається. Арестович про бої під Бахмутом Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість використання артилерії Російської Федерації під Бахмутом знижається. Скоріш за все, окупанти мають проблеми зі снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Цікавий факт, під Бахмутом істотно знижується кількість застосування російської артилерії", - заявив Арестович.

Радник Офісу президента припускає, що окупанти мають проблеми з боєприпасами.

"В основному працюють танки, авіація", - додав Арестович.

Нагадаємо, що Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали удару по району зосередження артилерії російських окупантів.

В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.

Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.

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