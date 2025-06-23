Залишилися стіни: росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" Тополі (фото)

За словами співака, його житло розташоване в будинку поруч із багатоповерхівкою, в яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю, де мешкав Тополя з родиною.

Попри руйнування, родина музиканта вціліла.

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру.

Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг", - написав Тополя.

Артист також оприлюднив світлини наслідків удару.

Крім того, дружина музиканта Олена Тополя зняла перші хвилини після російського удару по Києву - ракета влучила в будинок навпроти. Шокована співачка не змогла вимовити ані слова. Відео Олена оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.