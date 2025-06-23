Залишилися стіни: росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" Тополі (фото)

Під час масованої атаки на Київ 23 червня, постраждала квартира соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Будинок, де він жив із дружиною Оленою Тополею (співачкою Alyosha), пошкоджений ударною хвилею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Тараса Тополі.
За словами співака, його житло розташоване в будинку поруч із багатоповерхівкою, в яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю, де мешкав Тополя з родиною.
Попри руйнування, родина музиканта вціліла.
"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру.
Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг", - написав Тополя.
Артист також оприлюднив світлини наслідків удару.
Крім того, дружина музиканта Олена Тополя зняла перші хвилини після російського удару по Києву - ракета влучила в будинок навпроти. Шокована співачка не змогла вимовити ані слова. Відео Олена оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські терористи вчергове атакували Київ та Київську область дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки є жертви, зафіксовані пошкодження у багатьох районах столиці та кількох населених пунктах регіону.
Як повідомив керівник МВС Ігор Клименко, найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі. Там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. За останньою інформацією вже відомо про 6 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 людей. Всім їм надається медична допомога.
Також через атаку пошкоджено інфраструктуру станції метрополітену "Святошин".
У Київській області внаслідок падіння уламків загорілися приватні будинки та пошкоджено готель. Є загибла і багато поранених.
Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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