Остались стены: россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" Тополи (фото)

По словам певца, его жилье расположено в доме рядом с многоэтажкой, в которую попала российская баллистическая ракета. Мощная взрывная волна серьезно повредила здание, где жил Тополя с семьей.

Несмотря на разрушения, семья музыканта уцелела.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру.

Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы, так сложились обстоятельства, Творец уберег", - написал Тополя.

Артист также обнародовал фотографии последствий удара.

Кроме того, жена музыканта Елена Тополя сняла первые минуты после российского удара по Киеву - ракета попала в дом напротив. Шокированная певица не смогла произнести ни слова. Видео Елена обнародовала на своей странице в Instagram.