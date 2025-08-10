Залишилися самі руїни: як виглядає автовокзал у Запоріжжі після атаки росіян (фото)

"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 19 осіб, одну людину рятувальники деблокували з-під завалів. Рятувальні роботи на місці російського теракту тривають. В ДСНС показали фото напівзруйнованої будівлі.

Фото: наслідки удару по автовокзалу Запоріжжя (ДСНС України)

В Запорізькій ОВА повідомили, що серед постраждалих в стані середньої тяжкості перебувають чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. Цих постраждалих довелося ушпиталити. В ОВА також показали фото з місця теракту росіян.