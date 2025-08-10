Остались одни руины: как выглядит автовокзал в Запорожье после атаки россиян (фото)

Центральный автовокзал в Запорожье после российской атаки управляемыми авиабомбами 10 августа частично разрушен. Фото изуродованного здания уже появились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Запорожскую ОВА.
"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что в результате атаки пострадали 19 человек, одного человека спасатели деблокировали из-под завалов. Спасательные работы на месте российского теракта продолжаются. В ГСЧС показали фото полуразрушенного здания.
В Запорожской ОВА сообщили, что среди пострадавших в состоянии средней тяжести находятся мужчины 24, 38, 39, 39, 41, 56 лет и женщины 25 и 77 лет. Этих пострадавших пришлось госпитализировать. В ОВА также показали фото с места теракта россиян.
Напомним, что российские оккупанты вечером, 10 августа, ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. Еще один КАБ попал возле медицинской клиники.
В результате обстрела пострадали люди. По состоянию на 21:00 10 августа известно о не менее чем 19 пострадавших, продолжаются спасательные работы на месте теракта.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский теракт в Запорожье. Глава государства отметил, что оккупанты не хотят останавливать убийства гражданских, они ищут, как уничтожить Украину.