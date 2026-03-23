Залишилися лічені дні. Коли Україна переходить на літній час 2026 та чи буде цей раз останнім

В останню неділю березня Україна традиційно переходить на літній час. Попри дискусії про скасування цієї процедури, у 2026 році українцям знову доведеться змінювати ритм життя.
Головне:
В Україні годинники переводять двічі на рік. В останню неділю жовтня - на зимовий час та в останню неділю березня - на літній.
Тож, цього року українці переводитимуть годинники у такі дати:
Літній час: 29 березня 2026 року о 03:00 на 04:00.
Зимовий час: 25 жовтня 2026 року о 04:00 на 03:00.
Зазначимо, влітку 2024 року Верховна рада ухвалила закон про скасування переведення годинників. Документ передбачав, що в жовтні 2025 року українці б перевели годинники в останній раз і країна б жила за зимовим часом.
Однак, закон так і не був підписаний президентом. Тож традиція переводити стрілки двічі на рік залишається актуальною.
Головні зміни, які пропонували законодавці вказані у пояснювальній записці до документу.
Чому це важливо: Зараз час в Україні регулюється постановою уряду 1996 року, хоча за Конституцією це має визначатися виключно законом. Новий документ встановив би чіткі правові засади.
Питання безпеки: Встановлення єдиного київського часу на всій території України допоможе протидіяти впливу держави-агресора на окупованих територіях та сприятиме реінтеграції регіонів.
Вплив на здоров’я: Лікарі та науковці зазначають, що "часові стрибки" порушують біологічні ритми людей. Це призводить до погіршення самопочуття, зниження працездатності та загострення хронічних хвороб, зокрема серцево-судинних.
Енергозбереження: Дослідження доводять, що переведення годинників насправді не допомагає економити енергію.
Світовий досвід: Близько 140 країн світу вже відмовилися від сезонного часу або ніколи його не вводили.