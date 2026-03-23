Остались считанные дни. Когда Украина переходит на летнее время 2026 и будет ли этот раз последним

В последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время. Несмотря на дискуссии об отмене этой процедуры, в 2026 году украинцам снова придется менять ритм жизни.
Главное:
В Украине часы переводят дважды в год. В последнее воскресенье октября - на зимнее время и в последнее воскресенье марта - на летнее.
Поэтому, в этом году украинцы будут переводить часы в такие даты:
Летнее время: 29 марта 2026 года в 03:00 на 04:00.
Зимнее время: 25 октября 2026 года в 04:00 на 03:00.
Отметим, летом 2024 года Верховная рада приняла закон об отмене перевода часов. Документ предусматривал, что в октябре 2025 года украинцы бы перевели часы в последний раз и страна бы жила по зимнему времени.
Однако, закон так и не был подписан президентом. Поэтому традиция переводить стрелки дважды в год остается актуальной.
Главные изменения, которые предлагали законодатели указаны в пояснительной записке к документу.
Почему это важно: Сейчас время в Украине регулируется постановлением правительства 1996 года, хотя по Конституции это должно определяться исключительно законом. Новый документ установил бы четкие правовые основы.
Вопрос безопасности: Установление единого киевского времени на всей территории Украины поможет противодействовать влиянию государства-агрессора на оккупированных территориях и будет способствовать реинтеграции регионов.
Влияние на здоровье: Врачи и ученые отмечают, что "временные скачки" нарушают биологические ритмы людей. Это приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и обострению хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых.
Энергосбережение: Исследования доказывают, что перевод часов на самом деле не помогает экономить энергию.
Мировой опыт: Около 140 стран мира уже отказались от сезонного времени или никогда его не вводили.