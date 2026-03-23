Остались считанные дни. Когда Украина переходит на летнее время 2026 и будет ли этот раз последним

Главное:

Точная дата: Переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года.

Переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года. Куда и когда переводить: В 03:00 утра стрелки часов нужно переместить на один час вперед. Это означает, что этой ночью мы будем спать на час меньше.

В 03:00 утра стрелки часов нужно переместить на один час вперед. Это означает, что этой ночью мы будем спать на час меньше. Статус закона в Украине: Хотя парламент принял решение об отмене перевода часов, закон до сих пор не подписан президентом, поэтому страна продолжает жить по правилам 1996 года.

Хотя парламент принял решение об отмене перевода часов, закон до сих пор не подписан президентом, поэтому страна продолжает жить по правилам 1996 года. Будет ли этот раз последним: На данный момент ответа нет. Если президент не подпишет закон до октября, осенью нам снова придется возвращаться на зимнее время.

Перевод часов в Украине

В Украине часы переводят дважды в год. В последнее воскресенье октября - на зимнее время и в последнее воскресенье марта - на летнее.

Поэтому, в этом году украинцы будут переводить часы в такие даты:

Летнее время: 29 марта 2026 года в 03:00 на 04:00.

Зимнее время: 25 октября 2026 года в 04:00 на 03:00.

Отметим, летом 2024 года Верховная рада приняла закон об отмене перевода часов. Документ предусматривал, что в октябре 2025 года украинцы бы перевели часы в последний раз и страна бы жила по зимнему времени.

Однако, закон так и не был подписан президентом. Поэтому традиция переводить стрелки дважды в год остается актуальной.

Что в законопроекте об отмене перевода часов

Главные изменения, которые предлагали законодатели указаны в пояснительной записке к документу.

Почему это важно: Сейчас время в Украине регулируется постановлением правительства 1996 года, хотя по Конституции это должно определяться исключительно законом. Новый документ установил бы четкие правовые основы.

Вопрос безопасности: Установление единого киевского времени на всей территории Украины поможет противодействовать влиянию государства-агрессора на оккупированных территориях и будет способствовать реинтеграции регионов.

Влияние на здоровье: Врачи и ученые отмечают, что "временные скачки" нарушают биологические ритмы людей. Это приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и обострению хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых.

Энергосбережение: Исследования доказывают, что перевод часов на самом деле не помогает экономить энергию.

Мировой опыт: Около 140 стран мира уже отказались от сезонного времени или никогда его не вводили.