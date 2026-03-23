Остались считанные дни. Когда Украина переходит на летнее время 2026 и будет ли этот раз последним

11:01 23.03.2026 Пн
3 мин
Во сколько нужно перевести стрелки?
aimg Ирина Гамерская
Фото: в воскресенье Украина перейдет на летнее время (Виталий Носач, РБК-Украина)

В последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время. Несмотря на дискуссии об отмене этой процедуры, в 2026 году украинцам снова придется менять ритм жизни.

Что нужно знать о предстоящем переводе часов в Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Снова переводим часы: почему Украина так и не смогла отменить "часовые качели"

Главное:

  • Точная дата: Переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года.
  • Куда и когда переводить: В 03:00 утра стрелки часов нужно переместить на один час вперед. Это означает, что этой ночью мы будем спать на час меньше.
  • Статус закона в Украине: Хотя парламент принял решение об отмене перевода часов, закон до сих пор не подписан президентом, поэтому страна продолжает жить по правилам 1996 года.
  • Будет ли этот раз последним: На данный момент ответа нет. Если президент не подпишет закон до октября, осенью нам снова придется возвращаться на зимнее время.

Перевод часов в Украине

В Украине часы переводят дважды в год. В последнее воскресенье октября - на зимнее время и в последнее воскресенье марта - на летнее.

Поэтому, в этом году украинцы будут переводить часы в такие даты:

Летнее время: 29 марта 2026 года в 03:00 на 04:00.

Зимнее время: 25 октября 2026 года в 04:00 на 03:00.

Отметим, летом 2024 года Верховная рада приняла закон об отмене перевода часов. Документ предусматривал, что в октябре 2025 года украинцы бы перевели часы в последний раз и страна бы жила по зимнему времени.

Однако, закон так и не был подписан президентом. Поэтому традиция переводить стрелки дважды в год остается актуальной.

Что в законопроекте об отмене перевода часов

Главные изменения, которые предлагали законодатели указаны в пояснительной записке к документу.

Почему это важно: Сейчас время в Украине регулируется постановлением правительства 1996 года, хотя по Конституции это должно определяться исключительно законом. Новый документ установил бы четкие правовые основы.

Вопрос безопасности: Установление единого киевского времени на всей территории Украины поможет противодействовать влиянию государства-агрессора на оккупированных территориях и будет способствовать реинтеграции регионов.

Влияние на здоровье: Врачи и ученые отмечают, что "временные скачки" нарушают биологические ритмы людей. Это приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и обострению хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых.

Энергосбережение: Исследования доказывают, что перевод часов на самом деле не помогает экономить энергию.

Мировой опыт: Около 140 стран мира уже отказались от сезонного времени или никогда его не вводили.

