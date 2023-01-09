Не залишили жодного цілого будинку: Гайдай про Новоселівське, за яке тривають бої

Російські військові знищили всі будинки у Новоселівському (Луганська область). За цей населений пункт і досі точаться бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.
"Що стосується населеного пункту Новоселівське, за яке точаться зараз бої, то там російські війська не залишили жодного вцілілого будинку", - заявив Гайдай.
Очільник області заявив про враження, що окупанти навмисно розстрілюють кожен будинок, щоб там ніхто не залишився в живих.
Новоселівське знаходиться за 18 кілометрів від окупованого Сватового.
Нагадаємо, що Збройним силам України вдалося знищити 78 одиниць ворожої техніки у Луганській області за минулий місяць.
Також росіяни перекидають до Кремінної додаткові військові сили та техніку.
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