Танки та понтонні переправи. Гайдай розповів про втрати РФ у Луганській області за грудень

Збройним силам України вдалося знищити 78 одиниць ворожої техніки у Луганській області за минулий місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Днями знищено понтонну переправу та п‘ять танків (за добу)", - пояснив очільник області.

За його словами, українським військовим вдалося за один день знищити 23 одиниці техніки армії РФ. Загалом на Луганському напрямку наші захисники знищили за місяць 78 одиниць ворожої техніки.

"Це цифри, які говорять про високу майстерність оборонців Луганської області. Наша область в надійних руках!", - додав Гайдай.