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Не оставили ни одного целого дома: Гайдай о Новоселовском, за которое продолжаются бои

Фото: Россияне разбили все дома в Новоселовском (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные уничтожили все дома в Новоселовском (Луганская область). За этот населенный пункт до сих пор идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"Что касается населенного пункта Новоселовское, за которое ведутся сейчас бои, то там российские войска не оставили ни одного уцелевшего дома", - заявил Гайдай.

Глава области заявил о впечатлении, что оккупанты намеренно расстреливают каждый дом, чтобы там никто не остался в живых.

Новоселовское находится в 18 километрах от оккупированного Сватового.

Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.

Также россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику.

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