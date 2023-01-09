Не оставили ни одного целого дома: Гайдай о Новоселовском, за которое продолжаются бои

Российские военные уничтожили все дома в Новоселовском (Луганская область). За этот населенный пункт до сих пор идут бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.
"Что касается населенного пункта Новоселовское, за которое ведутся сейчас бои, то там российские войска не оставили ни одного уцелевшего дома", - заявил Гайдай.
Глава области заявил о впечатлении, что оккупанты намеренно расстреливают каждый дом, чтобы там никто не остался в живых.
Новоселовское находится в 18 километрах от оккупированного Сватового.
Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.
Также россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику.
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