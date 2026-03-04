Залишили без захисту: Ізраїль знищив іранські системи ППО в аеропорту Тегерана

"Під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС, керованих розвідкою ЦАХАЛ по всьому Тегерану, винищувачі націлилися на інфраструктуру аеропорту "Мехрабад" в Тегерані", - йдеться у заяві.

В межах удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС.

В ЦАХАЛ наголосили, що продовжують інфраструктуру терористичного режиму по всьому Ірану.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого ситуація на Близькому Сході загострилася після превентивного удару Ізраїлю і США по території Ірану. Операція стала відповіддю на остаточний крах ядерних переговорів 26 лютого і відмову Тегерана від поступок.

В атаці було задіяно близько 200 ізраїльських винищувачів, які вразили понад 500 цілей, включно з об'єктами ППО, ракетними установками та урядовими резиденціями в Тегерані, Ісфахані та інших містах.

Унаслідок атаки Ізраїлю і США вдалося ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.