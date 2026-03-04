Залишили без захисту: Ізраїль знищив іранські системи ППО в аеропорту Тегерана

Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили системи оборони та виявлення Ірану в аеропорту "Мехрабад" в Тегерані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС, керованих розвідкою ЦАХАЛ по всьому Тегерану, винищувачі націлилися на інфраструктуру аеропорту "Мехрабад" в Тегерані", - йдеться у заяві.
В межах удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС.
В ЦАХАЛ наголосили, що продовжують інфраструктуру терористичного режиму по всьому Ірану.
Нагадаємо, 28 лютого ситуація на Близькому Сході загострилася після превентивного удару Ізраїлю і США по території Ірану. Операція стала відповіддю на остаточний крах ядерних переговорів 26 лютого і відмову Тегерана від поступок.
В атаці було задіяно близько 200 ізраїльських винищувачів, які вразили понад 500 цілей, включно з об'єктами ППО, ракетними установками та урядовими резиденціями в Тегерані, Ісфахані та інших містах.
Унаслідок атаки Ізраїлю і США вдалося ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Зазначимо, ЦАХАЛ завдав точного удару по таємному підземному комплексу "Мінзадехеї", де група учених Ірану працювала над створенням ядерної зброї. Об'єкт розташовувався на околиці Тегерана і був частково вкопаний у землю для захисту від повітряних атак.
Крім того, війська Ізраїлю завдали удару по будівлі Асамблеї експертів в іранському місті Кум, де мали обрати нового верховного лідера замість аятоли Алі Хаменеї.
До Асамблеї входить 88 членів, але, як пишуть журналісти, на момент обстрілу у будівлі перебувало набагато менше людей.