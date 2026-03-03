ua en ru
Ізраїль ударив по будівлі в Ірані, де обирали наступника Хаменеї, - ЗМІ

Іран, Вівторок 03 березня 2026 17:19
UA EN RU
Ізраїль ударив по будівлі в Ірані, де обирали наступника Хаменеї, - ЗМІ Фото: Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські війська атакували будівлю в іранському місті Кум, де мали обрати нового верховного лідера країни замість аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Читайте також: "Заплатить високу ціну": Ізраїль назвав наступну мішень після вбивства Хаменеї

За даними видання, ціллю стала будівля Асамблеї експертів у місті Кум у центрально-західній частині Ірану. Цей орган відповідає за вибір наступного лідера Ірану після ліквідації Алі Хаменеї.

Неназваний представник сил безпеки Ізраїлю розповів Ynet, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі під час голосування з вибору наступника Хаменеї. До Асамблеї експертів входить 88 членів, але, як пишуть журналісти, на той момент у будівлі перебувало набагато менше людей.

При цьому в окремому іранському звіті було сказано, що будівля була порожньою і в ній нікого не було.

Ліквідація Хаменеї

Нагадаємо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї ліквідували протягом перших 24 годин спільної американо-ізраїльської операції Epic Fury, розпочатої в лютому 2026 року.

За даними Financial Times, ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї стала результатом багаторічної розвідувальної операції спецслужб Ізраїлю, ключовим елементом якої став повний контроль над мережею дорожніх камер Тегерана.

Складні алгоритми аналізували графіки роботи, маршрути та особисті дані оточення диктатора, що дало змогу з точністю до хвилини встановити час перебування Хаменеї в офісі в день нанесення удару.

