Оставили без защиты: Израиль уничтожил иранские системы ПВО в аэропорту Тегерана

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили системы обороны и обнаружения Ирана в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Во время десятой волны ударов израильских ВВС, управляемых разведкой ЦАХАЛ по всему Тегерану, истребители нацелились на инфраструктуру аэропорта "Мехрабад" в Тегеране", - говорится в заявлении.
В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС.
В ЦАХАЛ отметили, что продолжают инфраструктуру террористического режима по всему Ирану.
Напомним, 28 февраля ситуация на Ближнем Востоке обострилась после превентивного удара Израиля и США по территории Ирана. Операция стала ответом на окончательный крах ядерных переговоров 26 февраля и отказ Тегерана от уступок.
В атаке было задействовано около 200 израильских истребителей, которые поразили более 500 целей, включая объекты ПВО, ракетные установки и правительственные резиденции в Тегеране, Исфахане и других городах.
В результате атаки Израилю и США удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Отметим, ЦАХАЛ нанес точный удар по тайному подземному комплексу "Минзадехеи", где группа ученых Ирана работала над созданием ядерного оружия. Объект располагался на окраине Тегерана и был частично вкопан в землю для защиты от воздушных атак.
Кроме того, войска Израиля нанесли удар по зданию Ассамблеи экспертов в иранском городе Кум, где должны были избрать нового верховного лидера вместо аятоллы Али Хаменеи.
В Ассамблею входит 88 членов, но, как пишут журналисты, на момент обстрела в здании находилось гораздо меньше людей.