Оставили без защиты: Израиль уничтожил иранские системы ПВО в аэропорту Тегерана

"Во время десятой волны ударов израильских ВВС, управляемых разведкой ЦАХАЛ по всему Тегерану, истребители нацелились на инфраструктуру аэропорта "Мехрабад" в Тегеране", - говорится в заявлении.

В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС.

В ЦАХАЛ отметили, что продолжают инфраструктуру террористического режима по всему Ирану.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля ситуация на Ближнем Востоке обострилась после превентивного удара Израиля и США по территории Ирана. Операция стала ответом на окончательный крах ядерных переговоров 26 февраля и отказ Тегерана от уступок.

В атаке было задействовано около 200 израильских истребителей, которые поразили более 500 целей, включая объекты ПВО, ракетные установки и правительственные резиденции в Тегеране, Исфахане и других городах.

В результате атаки Израилю и США удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.