Залишили ворога без "очей". Прикордонники знищили "Муром-П" на Харківському напрямку

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Окупанти залишились без "очей": прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку", - пише пресслужба.
"Муром"
"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.
Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 14 лютого, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 399 090 військових.
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