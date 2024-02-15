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Залишили ворога без "очей". Прикордонники знищили "Муром-П" на Харківському напрямку

Фото: прикордонники знищили "Муром-П" на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Окупанти залишились без "очей": прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку", - пише пресслужба. 

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 14 лютого, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 399 090 військових.

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