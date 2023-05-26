ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залишили окупантів "без очей". СБУ знищила три ворожі комплекси спостереження

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 18:23
Залишили окупантів "без очей". СБУ знищила три ворожі комплекси спостереження Фото: військові ЗСУ знищили три ворожих комплекси спостереження (pixabay-com)
Автор: Каріна Левицька

Кіберфахівці СБУ знищили три ворожих комплекси спостереження. Тим самим залишивши окупантів без можливості спостерігати за ситуацією навколо позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

В ході операції спеціалісти Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром".

За даними СБУ окупанти використовували ці комплекси, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.

"Але тепер не будуть", - додали в Службі безпеки.

Роль СБУ в війні проти РФ

СБУ разом з правоохоронними органами та військовими формуваннями є частиною оборони української держави.

З першого дня повномасштабної війни СБУ викриває та затримує ворожі диверсійно-розвідувальні групи, російських агентів, шпигунів та коригувальників вогню у різних областях країни, відбиває кібератаки, захищає критичну інфраструктуру та розслідує воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, днями бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по техніці окупантів за допомогою дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром