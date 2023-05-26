Оставили окупантов "без глаз". СБУ уничтожила три вражеских комплекса наблюдения
Киберспециалисты СБУ уничтожили три враждебных комплекса наблюдения. Тем самым оставив оккупантов без возможности наблюдать за ситуацией вокруг позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В ходе операции специалисты Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили два комплекса "Гренадер" и один "Муром".
По данным СБУ оккупанты использовали эти комплексы, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением украинских военных.
"Но теперь не будут", - добавили в Службе безопасности.
Роль СБУ в войне против РФ
СБУ вместе с правоохранительными органами и военными формированиями является частью обороны украинского государства.
С первого дня полномасштабной войны СБУ разоблачает и задерживает вражеские диверсионно-разведывательные группы, российских агентов, шпионов и корректировщиков огня в разных областях страны, отражает кибератаки, защищает критическую инфраструктуру и расследует военные преступления оккупантов.
Напомним, на днях бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.
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