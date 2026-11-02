Залишилася з 70 тваринами в Олешках: чому не евакуювали зоозахисницю

Чому зоозахисниця залишилася в окупації

За даними hromadske, Алла Лихман-Малиш перебуває в лікарні. Жінка зазнала поранення на замінованій дорозі, а від евакуації відмовилася, оскільки не могла забрати із собою всіх підопічних - 30 котів і 40 собак.

Нещодавно жінка підірвалася на міні, коли йшла так званою "трасою смерті" - дорогою від Олешок до сусіднього села Раденськ. Місцеві жителі, попри мінну небезпеку та дрони, користуються цим маршрутом, щоб дістатися до продуктів.

Водночас в окупованому місті залишаються й інші люди, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Під час попередньої евакуації вдалося забрати не всіх лежачих людей. Частина місцевих боялася можливої фільтрації в Росії, а жителі навколишніх сіл не всі змогли дістатися до місця евакуації через заміновані дороги.

Що кажуть в Україні про евакуацію з тваринами

Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що під час евакуаційної місії головним завданням було врятувати громадян України, а логістичні можливості були обмежені.

За його словами, у деяких випадках українська сторона передавала росіянам адреси людей, заблокованих у будинках. Після розмінування маршрутів і розблокування людей їх доставляли до місця евакуації, а далі вони самі вирішували, куди їхати.

Лубінець наголосив, що робота над евакуацією людей з Олешок триває. Щодо Алли Лихман-Малиш, то Україна вже обговорювала з російською стороною можливість її виїзду разом із 70 тваринами.

"Я одразу сказав, якщо буде можливість, то ми заберемо її з 70 тваринами", - заявив омбудсмен.

Він також запевнив, що українська сторона готова евакуювати зоозахисницю разом із її підопічними, якщо для цього будуть відповідні можливості.

Що відомо про евакуацію із Олешок

Нагадаємо, 31 жовтня до України прибули евакуйовані жителі Олешок, вони їхали через Білорусь. Гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей, більшість із яких вирушила в Україну, а решта - до Росії.

Того ж дня уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова заявила про домовленість між Україною та Росією щодо проведення регулярних гуманітарних місій.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ готовий припинити бойові дії на всіх ділянках фронту, якщо Москва зробить аналогічний крок. Він припустив, що результати евакуації в Олешках можуть сприяти зміцненню довіри та подальшому просуванню мирного процесу.