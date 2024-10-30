Залишають без виплат та страховки. ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною
Російських окупантів залишають без обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України. Відповідні махінації є поширеним видом занять вищих вождів окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
У черговому радіоперехопленні жінка російського терориста жаліється чоловіку на те, що їм не виплачують обіцяні гроші, а також страхові за поранення.
"Я приїхала в частину, щоб дізнатися з приводу твоїх бойових. Тому що, послухай мене до кінця, прийшло тільки 32 тисячі, як я тобі казала. Минув місяць уже. Ніяких ось цих 300, які ти кажеш, не прийшли... Страховку тобі не дадуть, тому що в тебе легке поранення, воно не входить у цю страховку", - заявила дружина окупанта у розмові.
Яку відзначає ГУР, махінації з виплатами є поширеним видом занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, як українська розвідка перехопила розмову російських окупантів, які воюють у Курській області, щодо військових Північної Кореї. За словами росіян, до кожних 30 військових-іноземців приставлять трьох окупантів та перекладача.
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