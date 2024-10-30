Залишають без виплат та страховки. ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною

У черговому радіоперехопленні жінка російського терориста жаліється чоловіку на те, що їм не виплачують обіцяні гроші, а також страхові за поранення.

"Я приїхала в частину, щоб дізнатися з приводу твоїх бойових. Тому що, послухай мене до кінця, прийшло тільки 32 тисячі, як я тобі казала. Минув місяць уже. Ніяких ось цих 300, які ти кажеш, не прийшли... Страховку тобі не дадуть, тому що в тебе легке поранення, воно не входить у цю страховку", - заявила дружина окупанта у розмові.

Яку відзначає ГУР, махінації з виплатами є поширеним видом занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію.