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Три окупанти на 30 іноземців. ГУР перехопило розмову щодо "зустрічі" військових з КНДР

Курська область, П'ятниця 25 жовтня 2024 14:48
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Три окупанти на 30 іноземців. ГУР перехопило розмову щодо "зустрічі" військових з КНДР Фото: ГУР перехопило розмову окупантів про підготовку до зустрічі солдатів КНДР у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни готуються до зустрічі солдатів з КНДР у Курській області. До кожних 30 військових-іноземців приставлять три окупанти та перекладача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-й армії південного військового округу ЗС РФ, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

"У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон "К") на Курському напрямку", - розповіли розвідники.

Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР.

"Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом. Чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали", - зазначили в ГУР.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них уже перебуває у зоні бойових дій у Курській області.

Зокрема, Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.

Раніше супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Зокрема, у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу.

Нагадаємо, про те, що КНДР збирається відправляти війська до Росії, стало відомо 8 жовтня під час слухань у парламенті Північної Кореї.

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