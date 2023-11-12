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Залишають без найнеобхіднішого. Росіяни позбавляють українців "гуманітарки" в окупації

Фото: Росіяни позбавляють українців "гуманітарки" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові припинили видавати гуманітарну допомогу на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти позбавили нужденних найнеобхіднішого - відтепер відібрали і гуманітарну допомогу Продуктові набори з найдешевших продуктів людям отримати майже нереально", - повідомив Федоров.

За словами мера, спочатку "гуманітарку" видавали всім охочим. Пізніше - лише окремим категоріям пільговиків.

З часом гуманітарну допомогу стали видавати як заохочення, особливо помітно це стало напередодні фейкових виборів.

"У Бердянську тепер змушують писати заяву та аргументувати, чому саме вам потрібна допомога. А для цього потрібно вистояти неабияку чергу", - пояснив він.

Ситуація на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели "правило", за яким підлітки, яким виповнилось 14 років, мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як іноземців. Тобто, українці в себе вдома будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

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