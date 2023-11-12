Оставляют без самого необходимого. Россияне лишают украинцев "гуманитарки" в оккупации

"Оккупанты лишили нуждающихся самого необходимого - теперь отобрали и гуманитарную помощь Продуктовые наборы из самых дешевых продуктов людям получить почти нереально", - сообщил Федоров.

По словам мэра, сначала "гуманитарку" выдавали всем желающим. Позже - только отдельным категориям льготников.

Со временем гуманитарную помощь стали выдавать как поощрение, особенно заметно это стало накануне фейковых выборов.

"В Бердянске теперь заставляют писать заявление и аргументировать, почему именно вам нужна помощь. А для этого нужно выстоять изрядную очередь", - пояснил он.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ТОТ оккупанты ввели "правило", по которому подростки, которым исполнилось 14 лет, должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Также сообщалось, что кафиры с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования, как иностранцев. То есть украинцы у себя дома будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

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