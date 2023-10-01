ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти шантажують українців відмовою у медобслуговуванні, щоб ті отримували паспорти РФ, - ЦНС

Неділя 01 жовтня 2023 02:36
UA EN RU
Окупанти шантажують українців відмовою у медобслуговуванні, щоб ті отримували паспорти РФ, - ЦНС Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти продовжують політику примусової паспортизації тимчасово захоплених регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Зокрема, окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Отримати безкоштовне межичне лікування можна буде тільки за наявності російського паспорта.

"Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство ізольованої країни-терориста", - пише ЦНС.

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
"Вживаємо заходів". Україна намагається не допустити передачі іранських ракет Росії, - Юсов
"Вживаємо заходів". Україна намагається не допустити передачі іранських ракет Росії, - Юсов
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних