У залі засідання уряду Польщі виявили прослушку: що відомо

Польські спецслужби виявили пристрої для підслуховування в залі, де сьогодні, 7 травня, проходить зустріч міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відзначає видання, Польща, яка є хабом для західних поставок Україні наразі перебуває у стані підвищеної готовності до шпигунства.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила і демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів", - заявив речник служби безпеки Яцек Добжинський.

Добжинський не прокоментував інших подробиць щодо походження пристроїв. Засідання було заплановане на 10:00 за Грінвічем (13:00 за київським часом).

Серед питань, які обговорять міністри:

енергетична політика;

відмова від вугілля;

програма пом'якшення впливу високих цін на електроенергію на вразливі домогосподарства.

Агенти Білорусі та Росії в Польщі

Варто відзначити, що в Польщі вже затримували ворожих агентів, а також шпигунів. Здебільшого мова йде про громадян Російської Федерації, а також Білорусі. Як приклад, у січні було затримано білоруску, яка тривалий час надавала Комітету державної безпеки інформацію щодо членів діаспори Білорусі. Також нещодавно було винесено вирок агенту, який шпигував за військовослужбовцями.