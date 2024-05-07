В зале заседания правительства Польши обнаружили прослушку: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, Польша, которая является хабом для западных поставок Украине сейчас находится в состоянии повышенной готовности к шпионажу.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров", - заявил представитель службы безопасности Яцек Добжинский.

Добжинский не прокомментировал других подробностей о происхождении устройств. Заседание было запланировано на 10:00 по Гринвичу (13:00 по киевскому времени).

Среди вопросов, которые обсудят министры:

энергетическая политика;

отказ от угля;

программа смягчения влияния высоких цен на электроэнергию на уязвимые домохозяйства.

Агенты Беларуси и России в Польше

Стоит отметить, что в Польше уже задерживали вражеских агентов, а также шпионов. В основном речь идет о гражданах Российской Федерации, а также Беларуси. В качестве примера, в январе была задержана белоруска, которая длительное время предоставляла Комитету государственной безопасности информацию о членах диаспоры Беларуси. Также недавно был вынесен приговор агенту, который шпионил за военнослужащими.