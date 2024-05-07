ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В зале заседания правительства Польши обнаружили прослушку: что известно

Вторник 07 мая 2024 14:31
UA EN RU
В зале заседания правительства Польши обнаружили прослушку: что известно Фото: в зале заседания правительства Польши обнаружили прослушивающие устройства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские спецслужбы обнаружили подслушивающие устройства в зале, где сегодня, 7 мая, проходит встреча министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, Польша, которая является хабом для западных поставок Украине сейчас находится в состоянии повышенной готовности к шпионажу.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров", - заявил представитель службы безопасности Яцек Добжинский.

Добжинский не прокомментировал других подробностей о происхождении устройств. Заседание было запланировано на 10:00 по Гринвичу (13:00 по киевскому времени).

Среди вопросов, которые обсудят министры:

  • энергетическая политика;
  • отказ от угля;
  • программа смягчения влияния высоких цен на электроэнергию на уязвимые домохозяйства.

Агенты Беларуси и России в Польше

Стоит отметить, что в Польше уже задерживали вражеских агентов, а также шпионов. В основном речь идет о гражданах Российской Федерации, а также Беларуси. В качестве примера, в январе была задержана белоруска, которая длительное время предоставляла Комитету государственной безопасности информацию о членах диаспоры Беларуси. Также недавно был вынесен приговор агенту, который шпионил за военнослужащими.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену