Все залежить від області. Якої погоди чекати українцям в суботу та неділю

Погода в Україні впродовж вихідних здивує контрастами. Поки в одних регіонах буде тепло й сухо, інші накриє прохолода з грозовими дощами, місцями - навіть зливами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт розповіла, що в суботу, 25 липня, температура повітря по Україні впродовж дня очікується в межах +24...+27°С.
Дещо прохолодніше буде у західних областях - близько +20...+24°С.
Короткочасні дощі найближчої ночі пройдуть місцями "трохи":
Тим часом вдень 25 липня опади, за словами Діденко, найбільш ймовірні:
"Хто не в цих дощових списках - без опадів", - констатувала синоптик.
В неділю, 26 липня, температура повітря по Україні підвищиться в середньому до +25...+29°С.
На Закарпатті - до +30°С.
При цьому свіжіше в неділю буде у східних областях - близько +20...+23°С.
Дощі 26 липня, за даними Діденко, очікуються:
"У цих регіонах можливі сильні зливи, грози, шквали - обережно", - наголосила метеоролог.
На решті території України, за її словами, в неділю буде сонячно та сухо.
У Києві погода впродовж вихідних днів - 25-26 липня - очікується переважно без опадів.
"Лише найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу", - зауважила Діденко.
Максимальна денна температура повітря очікується:
Найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +15°С.
Тим часом середню нічну температуру 26 липня прогнозують орієнтовно на рівні +17°С.
"Початок наступного тижня - якісь кенгурячі стрибки температури повітря", - поділилась Діденко.
У понеділок - "до спеки", у вівторок-середу - "знову свіжо".
"Проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці. Влітку має бути спека", - зауважила синоптик.
Насамкінець вона нагадала, що "найближчі вихідні - чудова нагода відчути найкомфортнішу погоду року, без надмірностей".
"Багато світла, довгий світловий день, багато зеленого кольору, багатющі поклади городини на базарах і базарчиках, розкіш літніх кольорів... Залишилося 6-ть (шість) літніх уїкендів. Не пропустіть", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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