Все залежить від області. Якої погоди чекати українцям в суботу та неділю

Головне: Температура в суботу : 25 липня температура повітря по Україні становитиме +24...+27°С, на заході прохолодніше - близько +20...+24°С.

: 25 липня температура повітря по Україні становитиме +24...+27°С, на заході прохолодніше - близько +20...+24°С. Опади в суботу : вночі короткочасні дощі ймовірні на півночі та заході, вдень - у західних областях, а також подекуди у Полтавській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.

: вночі короткочасні дощі ймовірні на півночі та заході, вдень - у західних областях, а також подекуди у Полтавській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. Температура в неділю : 26 липня в Україні потеплішає до +25...+29°С (на Закарпатті - до +30°С), натомість свіжіше буде на сході - близько +20...+23°С.

: 26 липня в Україні потеплішає до +25...+29°С (на Закарпатті - до +30°С), натомість свіжіше буде на сході - близько +20...+23°С. Опади в неділю : дощі очікуються в Криму, а також у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях - місцями можливі сильні зливи, грози та шквали.

: дощі очікуються в Криму, а також у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях - місцями можливі сильні зливи, грози та шквали. Погода в Києві : у столиці на вихідних переважатиме суха погода (невеликий дощ можливий лише в ніч на суботу), температура в суботу - близько +25°С, а в неділю - до +28°С.

: у столиці на вихідних переважатиме суха погода (невеликий дощ можливий лише в ніч на суботу), температура в суботу - близько +25°С, а в неділю - до +28°С. Тренд "на потім": початок тижня принесе температурні стрибки, проте вже на початку серпня може повернутись класична літня спека.

До якої погоди в Україні готуватись у суботу

Експерт розповіла, що в суботу, 25 липня, температура повітря по Україні впродовж дня очікується в межах +24...+27°С.

Дещо прохолодніше буде у західних областях - близько +20...+24°С.

Короткочасні дощі найближчої ночі пройдуть місцями "трохи":

по півночі;

по заходу.

Тим часом вдень 25 липня опади, за словами Діденко, найбільш ймовірні:

у західних областях;

подекуди - у Полтавській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.

"Хто не в цих дощових списках - без опадів", - констатувала синоптик.

Прогноз погоди від Діденко на 25 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Особливості синоптичної ситуації в неділю

В неділю, 26 липня, температура повітря по Україні підвищиться в середньому до +25...+29°С.

На Закарпатті - до +30°С.

При цьому свіжіше в неділю буде у східних областях - близько +20...+23°С.

Дощі 26 липня, за даними Діденко, очікуються:

у Криму;

у східних областях;

у Запорізькій області;

у Дніпропетровській області.

"У цих регіонах можливі сильні зливи, грози, шквали - обережно", - наголосила метеоролог.

На решті території України, за її словами, в неділю буде сонячно та сухо.

Прогноз погоди від Діденко на 26 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати на вихідних мешканцям Києва

У Києві погода впродовж вихідних днів - 25-26 липня - очікується переважно без опадів.

"Лише найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу", - зауважила Діденко.

Максимальна денна температура повітря очікується:

в суботу - близько +25°С;

в неділю - до +28°С.

Найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +15°С.

Тим часом середню нічну температуру 26 липня прогнозують орієнтовно на рівні +17°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Як може змінюватись погода пізніше

"Початок наступного тижня - якісь кенгурячі стрибки температури повітря", - поділилась Діденко.

У понеділок - "до спеки", у вівторок-середу - "знову свіжо".

"Проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці. Влітку має бути спека", - зауважила синоптик.

Насамкінець вона нагадала, що "найближчі вихідні - чудова нагода відчути найкомфортнішу погоду року, без надмірностей".

"Багато світла, довгий світловий день, багато зеленого кольору, багатющі поклади городини на базарах і базарчиках, розкіш літніх кольорів... Залишилося 6-ть (шість) літніх уїкендів. Не пропустіть", - підсумувала Діденко.