Все залежить від області. Якої погоди чекати українцям в суботу та неділю
Погода в Україні впродовж вихідних здивує контрастами. Поки в одних регіонах буде тепло й сухо, інші накриє прохолода з грозовими дощами, місцями - навіть зливами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Температура в суботу: 25 липня температура повітря по Україні становитиме +24...+27°С, на заході прохолодніше - близько +20...+24°С.
- Опади в суботу: вночі короткочасні дощі ймовірні на півночі та заході, вдень - у західних областях, а також подекуди у Полтавській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.
- Температура в неділю: 26 липня в Україні потеплішає до +25...+29°С (на Закарпатті - до +30°С), натомість свіжіше буде на сході - близько +20...+23°С.
- Опади в неділю: дощі очікуються в Криму, а також у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях - місцями можливі сильні зливи, грози та шквали.
- Погода в Києві: у столиці на вихідних переважатиме суха погода (невеликий дощ можливий лише в ніч на суботу), температура в суботу - близько +25°С, а в неділю - до +28°С.
- Тренд "на потім": початок тижня принесе температурні стрибки, проте вже на початку серпня може повернутись класична літня спека.
До якої погоди в Україні готуватись у суботу
Експерт розповіла, що в суботу, 25 липня, температура повітря по Україні впродовж дня очікується в межах +24...+27°С.
Дещо прохолодніше буде у західних областях - близько +20...+24°С.
Короткочасні дощі найближчої ночі пройдуть місцями "трохи":
- по півночі;
- по заходу.
Тим часом вдень 25 липня опади, за словами Діденко, найбільш ймовірні:
- у західних областях;
- подекуди - у Полтавській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.
"Хто не в цих дощових списках - без опадів", - констатувала синоптик.
Прогноз погоди від Діденко на 25 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості синоптичної ситуації в неділю
В неділю, 26 липня, температура повітря по Україні підвищиться в середньому до +25...+29°С.
На Закарпатті - до +30°С.
При цьому свіжіше в неділю буде у східних областях - близько +20...+23°С.
Дощі 26 липня, за даними Діденко, очікуються:
- у Криму;
- у східних областях;
- у Запорізькій області;
- у Дніпропетровській області.
"У цих регіонах можливі сильні зливи, грози, шквали - обережно", - наголосила метеоролог.
На решті території України, за її словами, в неділю буде сонячно та сухо.
Прогноз погоди від Діденко на 26 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати на вихідних мешканцям Києва
У Києві погода впродовж вихідних днів - 25-26 липня - очікується переважно без опадів.
"Лише найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу", - зауважила Діденко.
Максимальна денна температура повітря очікується:
- в суботу - близько +25°С;
- в неділю - до +28°С.
Найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +15°С.
Тим часом середню нічну температуру 26 липня прогнозують орієнтовно на рівні +17°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Як може змінюватись погода пізніше
"Початок наступного тижня - якісь кенгурячі стрибки температури повітря", - поділилась Діденко.
У понеділок - "до спеки", у вівторок-середу - "знову свіжо".
"Проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці. Влітку має бути спека", - зауважила синоптик.
Насамкінець вона нагадала, що "найближчі вихідні - чудова нагода відчути найкомфортнішу погоду року, без надмірностей".
"Багато світла, довгий світловий день, багато зеленого кольору, багатющі поклади городини на базарах і базарчиках, розкіш літніх кольорів... Залишилося 6-ть (шість) літніх уїкендів. Не пропустіть", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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