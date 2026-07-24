Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресенье

Погода в Украине в течение выходных удивит контрастами. Пока в одних регионах будет тепло и сухо, другие накроет прохлада с грозовыми дождями, местами - даже ливнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Температура в субботу : 25 июля температура воздуха по Украине составит +24...+27°С, на западе прохладнее - около +20...+24°С.

: 25 июля температура воздуха по Украине составит +24...+27°С, на западе прохладнее - около +20...+24°С. Осадки в субботу : ночью кратковременные дожди вероятны на севере и западе, днем - в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

: ночью кратковременные дожди вероятны на севере и западе, днем - в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Температура в воскресенье : 26 июля в Украине потеплеет до +25...+29°С (на Закарпатье - до +30°С), зато свежее будет на востоке - около +20...+23°С.

: 26 июля в Украине потеплеет до +25...+29°С (на Закарпатье - до +30°С), зато свежее будет на востоке - около +20...+23°С. Осадки в воскресенье : дожди ожидаются в Крыму, а также в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях - местами возможны сильные ливни, грозы и шквалы.

: дожди ожидаются в Крыму, а также в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях - местами возможны сильные ливни, грозы и шквалы. Погода в Киеве : в столице на выходных будет преобладать сухая погода (небольшой дождь возможен лишь в ночь на субботу), температура в субботу - около +25°С, а в воскресенье - до +28°С.

: в столице на выходных будет преобладать сухая погода (небольшой дождь возможен лишь в ночь на субботу), температура в субботу - около +25°С, а в воскресенье - до +28°С. Тренд "на потом": начало недели принесет температурные скачки, однако уже в начале августа может вернуться классическая летняя жара.

К какой погоде в Украине готовиться в субботу

Эксперт рассказала, что в субботу, 25 июля, температура воздуха по Украине в течение дня ожидается в пределах +24...+27°С.

Несколько прохладнее будет в западных областях - около +20...+24°С.

Кратковременные дожди в ближайшую ночь пройдут местами "немного":

по северу;

по западу.

Тем временем днем 25 июля осадки, по словам Диденко, наиболее вероятны:

в западных областях;

кое-где - в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

"Кто не в этих дождевых списках - без осадков", - констатировала синоптик.

Прогноз погоды от Диденко на 25 июля (инфографика: РБК-Украина)

Особенности синоптической ситуации в воскресенье

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха по Украине повысится в среднем до +25...+29°С.

На Закарпатье - до +30°С.

При этом более свежее воскресенье будет в восточных областях - около +20...+23°С.

Дожди 26 июля, по данным Диденко, ожидаются:

в Крыму;

в восточных областях;

в Запорожской области;

в Днепропетровской области.

"В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы - осторожно", - подчеркнула метеоролог.

На остальной территории Украины, по ее словам, в воскресенье будет солнечно и сухо.

Прогноз погоды от Диденко на 26 июля (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать выходных жителям Киева

В Киеве погода в выходные дни - 25-26 июля - ожидается преимущественно без осадков.

"Только в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя", - отметила Диденко.

Максимальная дневная температура воздуха ожидается:

в субботу - около +25°С;

в воскресенье - до +28°С.

В ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.

Тем временем, среднюю ночную температуру 26 июля прогнозируют ориентировочно на уровне +17°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Как может меняться погода позже

"Начало следующей недели - какие-то кенгуриные скачки температуры воздуха", - поделилась Диденко.

В понедельник - "до жары", во вторник-среду - "опять свежо".

"Однако, похоже, что начало августа предпочтет классику. Летом должна быть жара", - отметила синоптик.

В заключение она напомнила, что "ближайшие выходные - прекрасная возможность ощутить самую комфортную погоду года, без излишеств".

"Много света, длинный световой день, много зеленого цвета, богатейшие залежи овощей на базарах и базарчиках, роскошь летних цветов... Осталось 6 (шесть) летних уикендов. Не пропустите", - подытожила Диденко.