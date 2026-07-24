Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресенье
Погода в Украине в течение выходных удивит контрастами. Пока в одних регионах будет тепло и сухо, другие накроет прохлада с грозовыми дождями, местами - даже ливнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Температура в субботу: 25 июля температура воздуха по Украине составит +24...+27°С, на западе прохладнее - около +20...+24°С.
- Осадки в субботу: ночью кратковременные дожди вероятны на севере и западе, днем - в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.
- Температура в воскресенье: 26 июля в Украине потеплеет до +25...+29°С (на Закарпатье - до +30°С), зато свежее будет на востоке - около +20...+23°С.
- Осадки в воскресенье: дожди ожидаются в Крыму, а также в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях - местами возможны сильные ливни, грозы и шквалы.
- Погода в Киеве: в столице на выходных будет преобладать сухая погода (небольшой дождь возможен лишь в ночь на субботу), температура в субботу - около +25°С, а в воскресенье - до +28°С.
- Тренд "на потом": начало недели принесет температурные скачки, однако уже в начале августа может вернуться классическая летняя жара.
К какой погоде в Украине готовиться в субботу
Эксперт рассказала, что в субботу, 25 июля, температура воздуха по Украине в течение дня ожидается в пределах +24...+27°С.
Несколько прохладнее будет в западных областях - около +20...+24°С.
Кратковременные дожди в ближайшую ночь пройдут местами "немного":
- по северу;
- по западу.
Тем временем днем 25 июля осадки, по словам Диденко, наиболее вероятны:
- в западных областях;
- кое-где - в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.
"Кто не в этих дождевых списках - без осадков", - констатировала синоптик.
Прогноз погоды от Диденко на 25 июля (инфографика: РБК-Украина)
Особенности синоптической ситуации в воскресенье
В воскресенье, 26 июля, температура воздуха по Украине повысится в среднем до +25...+29°С.
На Закарпатье - до +30°С.
При этом более свежее воскресенье будет в восточных областях - около +20...+23°С.
Дожди 26 июля, по данным Диденко, ожидаются:
- в Крыму;
- в восточных областях;
- в Запорожской области;
- в Днепропетровской области.
"В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы - осторожно", - подчеркнула метеоролог.
На остальной территории Украины, по ее словам, в воскресенье будет солнечно и сухо.
Прогноз погоды от Диденко на 26 июля (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать выходных жителям Киева
В Киеве погода в выходные дни - 25-26 июля - ожидается преимущественно без осадков.
"Только в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя", - отметила Диденко.
Максимальная дневная температура воздуха ожидается:
- в субботу - около +25°С;
- в воскресенье - до +28°С.
В ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.
Тем временем, среднюю ночную температуру 26 июля прогнозируют ориентировочно на уровне +17°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Как может меняться погода позже
"Начало следующей недели - какие-то кенгуриные скачки температуры воздуха", - поделилась Диденко.
В понедельник - "до жары", во вторник-среду - "опять свежо".
"Однако, похоже, что начало августа предпочтет классику. Летом должна быть жара", - отметила синоптик.
В заключение она напомнила, что "ближайшие выходные - прекрасная возможность ощутить самую комфортную погоду года, без излишеств".
"Много света, длинный световой день, много зеленого цвета, богатейшие залежи овощей на базарах и базарчиках, роскошь летних цветов... Осталось 6 (шесть) летних уикендов. Не пропустите", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Читайте также, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.