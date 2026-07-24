ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресенье

12:56 24.07.2026 Пт
4 мин
В ближайшие дни синоптических "качелей" местами не избежать
aimg Ирина Костенко
Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресенье Погода в Украине на выходных будет не без "сюрпризов" (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине в течение выходных удивит контрастами. Пока в одних регионах будет тепло и сухо, другие накроет прохлада с грозовыми дождями, местами - даже ливнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Температура в субботу: 25 июля температура воздуха по Украине составит +24...+27°С, на западе прохладнее - около +20...+24°С.
  • Осадки в субботу: ночью кратковременные дожди вероятны на севере и западе, днем - в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.
  • Температура в воскресенье: 26 июля в Украине потеплеет до +25...+29°С (на Закарпатье - до +30°С), зато свежее будет на востоке - около +20...+23°С.
  • Осадки в воскресенье: дожди ожидаются в Крыму, а также в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях - местами возможны сильные ливни, грозы и шквалы.
  • Погода в Киеве: в столице на выходных будет преобладать сухая погода (небольшой дождь возможен лишь в ночь на субботу), температура в субботу - около +25°С, а в воскресенье - до +28°С.
  • Тренд "на потом": начало недели принесет температурные скачки, однако уже в начале августа может вернуться классическая летняя жара.

К какой погоде в Украине готовиться в субботу

Эксперт рассказала, что в субботу, 25 июля, температура воздуха по Украине в течение дня ожидается в пределах +24...+27°С.

Несколько прохладнее будет в западных областях - около +20...+24°С.

Кратковременные дожди в ближайшую ночь пройдут местами "немного":

  • по северу;
  • по западу.
Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Тем временем днем 25 июля осадки, по словам Диденко, наиболее вероятны:

  • в западных областях;
  • кое-где - в Полтавской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

"Кто не в этих дождевых списках - без осадков", - констатировала синоптик.

Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресеньеПрогноз погоды от Диденко на 25 июля (инфографика: РБК-Украина)

Особенности синоптической ситуации в воскресенье

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха по Украине повысится в среднем до +25...+29°С.

На Закарпатье - до +30°С.

При этом более свежее воскресенье будет в восточных областях - около +20...+23°С.

Дожди 26 июля, по данным Диденко, ожидаются:

  • в Крыму;
  • в восточных областях;
  • в Запорожской области;
  • в Днепропетровской области.

"В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы - осторожно", - подчеркнула метеоролог.

На остальной территории Украины, по ее словам, в воскресенье будет солнечно и сухо.

Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресеньеПрогноз погоды от Диденко на 26 июля (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать выходных жителям Киева

В Киеве погода в выходные дни - 25-26 июля - ожидается преимущественно без осадков.

"Только в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя", - отметила Диденко.

Максимальная дневная температура воздуха ожидается:

  • в субботу - около +25°С;
  • в воскресенье - до +28°С.

В ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.

Тем временем, среднюю ночную температуру 26 июля прогнозируют ориентировочно на уровне +17°С.

Все зависит от области. Какой погоды ждать украинцам в субботу и воскресеньеГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Как может меняться погода позже

"Начало следующей недели - какие-то кенгуриные скачки температуры воздуха", - поделилась Диденко.

В понедельник - "до жары", во вторник-среду - "опять свежо".

"Однако, похоже, что начало августа предпочтет классику. Летом должна быть жара", - отметила синоптик.

В заключение она напомнила, что "ближайшие выходные - прекрасная возможность ощутить самую комфортную погоду года, без излишеств".

"Много света, длинный световой день, много зеленого цвета, богатейшие залежи овощей на базарах и базарчиках, роскошь летних цветов... Осталось 6 (шесть) летних уикендов. Не пропустите", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней
Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней
Аналитика
Железо вместо людей: стали ли НРК эффективнее брони в логистике и эвакуации
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Железо вместо людей: стали ли НРК эффективнее брони в логистике и эвакуации