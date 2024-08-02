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ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників

П'ятниця 02 серпня 2024 19:14
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ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби, 2 серпня, протиповітряна оборона (ППО) збила на півдні України 5 розвідувальних безпілотників ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час захисту було знищено:

  • 3 БпЛА типу ZALA;
  • 2 Supercam.

ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників

Фото: ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих БпЛА (t.me/kpszsu)

ZALA й Supercam

ZALA - це серія безпілотних літальних апаратів, розроблених російською компанією "Зала Аероніки". БпЛА використовуються для розвідки, спостереження і коригування вогню. Моделі ZALA включають як малі дрони, що можуть використовуватися в складних умовах міського середовища, так і більші апарати з розширеними можливостями.

Supercam, своєю чергою, як й ZALA, активно використовується Росією для різних цілей, включаючи спостереження та розвідку.

Нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник ZALA у повітрі й показали відео.

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