ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час захисту було знищено:

3 БпЛА типу ZALA;

2 Supercam.

Фото: ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих БпЛА (t.me/kpszsu)

ZALA й Supercam

ZALA - це серія безпілотних літальних апаратів, розроблених російською компанією "Зала Аероніки". БпЛА використовуються для розвідки, спостереження і коригування вогню. Моделі ZALA включають як малі дрони, що можуть використовуватися в складних умовах міського середовища, так і більші апарати з розширеними можливостями.

Supercam, своєю чергою, як й ZALA, активно використовується Росією для різних цілей, включаючи спостереження та розвідку.

Нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник ZALA у повітрі й показали відео.