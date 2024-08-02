ZALA и не только. ПВО на юге в течение суток сбила 5 вражеских беспилотников

В течение суток, 2 августа, противовоздушная оборона (ПВО) сбила на юге Украины 5 разведывательных беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Во время защиты было уничтожено:

3 БпЛА типа ZALA;

2 Supercam.

Фото: ПВО на юге в течение суток сбило 5 вражеских БпЛА (t.me/kpszsu)

ZALA и Supercam

ZALA - это серия беспилотных летательных аппаратов, разработанных российской компанией "Зал Аэроники". БпЛА используются для разведки, наблюдения и корректировки огня. Модели ZALA включают как малые дроны, которые могут использоваться в сложных условиях городской среды, так и более крупные аппараты с расширенными возможностями.

Supercam, в свою очередь, как и ZALA, активно используется Россией для различных целей, включая наблюдение и разведку.

Недавно пограничники с помощью FPV-дрона перехватили вражеский беспилотник ZALA в воздухе и показали видео.