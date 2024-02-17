Бізнес закликає владу якнайшвидше повернути "правки Лозового"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист членів Української ради бізнесу до складу якої входить 112 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, членами яких є 28000 підприємств.

Без цього кримінальні провадження без повідомлення особі про підозру та закриття справи будуть тривати десятиріччями. При цьому - без жодного контролю з боку суддівського корпусу.

В УРБ занепокоєні, що це створює значний потенціал для зловживань та тиску на громадян і бізнес, що «призведе до необґрунтованого процесуального примусу з боку правоохоронців, які і раніше часто зловживали правом проведення обшуків, вилученням майна та арештом рахунків і активів платників податків».

На цей час згідно з даними Офісу генерального прокурора є вже близько 1,1 мільйона незакритих кримінальних проваджень. Внаслідок прийнятих змін до КПК ця цифра зросте ще більше, що позначиться і на якості розслідувань, і на інвестиційному кліматі.

З огляду на потенційні загрози для прав громадян та інвестиційного клімату, в УРБ закликали відновити судовий контроль за строками досудового розслідування у кримінальних провадженнях, повернувши скасовані норми.