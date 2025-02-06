Закупив ліжка за завищеною ціною. ДБР повідомило про підозру командиру військової частини

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"Продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.
"Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень", - додали правоохоронці.
Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Як повідомлялось, викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська й їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Крім того, ДБР повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу. Воно поставило військовим 20 тисяч спальників низької якості.
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