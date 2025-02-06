Закупил кровати по завышенной цене. ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Продукция покупалась без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков. Командир части позволил осуществить оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.
"Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен", - добавили правоохранители.
Командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Как сообщалось, разоблачены должностные лица Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособники на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, ГБР сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога. Оно поставило военным 20 тысяч спальников низкого качества.
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