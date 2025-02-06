RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Закупил кровати по завышенной цене. ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части

Фото: ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Продукция покупалась без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков. Командир части позволил осуществить оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.

"Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен", - добавили правоохранители.
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области (dbr.gov.ua)

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

Как сообщалось, разоблачены должностные лица Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособники на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога. Оно поставило военным 20 тысяч спальников низкого качества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьГБРВооруженные силы Украины