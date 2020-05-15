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Закрытый на карантин Голосеевский мужской монастырь откроют 16 мая

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 15:57
Закрытый на карантин Голосеевский мужской монастырь откроют 16 мая
Фото:

Посетители монастыря должны придерживаться противоэпидемиологических мер

Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь откроется для посещений с 16 мая. Монастырь закрывали на карантин в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр информации УПЦ в Facebook.

Отмечается, что посетители монастыря должны придерживаться противоэпидемиологических мер.

"По благословению епископа Исаакия, Свято-Покровская Голосеевская пустынь с 16 мая для молитвы и посещения открыта. Просим всех соблюдать рекомендации врачей, а также правила и нормы монастыря», - сказано в сообщении.

Киевский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин 22 апреля. Тогда мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в монастыре произошла вспышка заболеваний COVID-19 - вирус выявили у 12 монахов.

За день до этого на карантин закрыли Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области. Также в апреле на карантин закрылась Киево-Печерская Лавра. В общей сложности в киевской Лавре коронавирусом заболели более 100 монахов, в том числе ее настоятель митрополит Павел.

Сегодня стало известно, что в Киеве выявили новую вспышку заболеваний коронавирусом: в Дарницком женском доме-интернате заразились более 80 человек.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевмонастырькарантин
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