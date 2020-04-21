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Почаевскую лавру закрыли на карантин

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 21:55
Почаевскую лавру закрыли на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лавра закрыта с 10:00 21 апреля

Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области закрыли на карантин с 21 апреля из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА.

"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездок людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин. Полицейские призвали жителей Почаева соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.

Также на сайте Свято-Успенской лавры появилось сообщение, что Лавра закрыта на карантин с 10:00 21 апреля.

Напомним, 19 апреля полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

Кроме того, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тысяч граждан.

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