Закритий на карантин Голосіївський чоловічий монастир відкриють 16 травня

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Відвідувачі монастиря повинні дотримуватися протиепідемічних заходів

Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир відкриється для відвідин з 16 травня. Монастир закривали на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр інформації УПЦ Facebook.

Наголошується, що відвідувачі монастиря повинні дотримуватися протиепідемічних заходів.

"З благословення єпископа Ісаакія, Свято-Покровська Голосіївська пустинь з 16 травня для молитви і відвідування відкрита. Просимо всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, а також правил і норм монастиря», - сказано в повідомленні.

Київський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин 22 квітня. Тоді мер столиці Віталій Кличко заявив, що в монастирі стався спалах захворювань на COVID-19 - вірус виявили у 12 ченців.

За день до цього на карантин закрили Почаївську Свято-Успенську лавру в місті Почаїв Тернопільської області. Також у квітні на карантин закрилася Києво-Печерська Лавра. Загалом у київській Лаврі коронавірусом захворіли понад 100 ченців, в тому числі її настоятель митрополит Павло.

Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили новий спалах захворювань на коронавірус: у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті заразилися понад 80 осіб.

Автор: Роман Калиниченко