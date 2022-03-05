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Закрытое небо, санкции и эмбарго: Зеленский переговорил с конгрессменами США

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в формате видеозвонка с конгрессменами США. Затронули вопрос санкций, эмбарго и закрытого неба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Какие темы поднимались во время разговора:

  • Зеленский проинформировал конгрессменов о военных преступлениях Российской Федерации: обстрелах жилых домов, садиков, школ, а также убийстве гражданских лиц;
  • президент проинформировал их об угрозе окружающей среде Украины и Европы: оккупанты захватили две АЭС и движутся в направлении третьей - Южноукраинской;

"Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, которые не имеют образования, которые находятся в средневековье", - заявил Зеленский.

  • президент отметил важность обеспечения закрытого воздушного пространства над Украиной или поставки в страну самолетов советского производства;

"Также президент призвал и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (MFN status)", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о реакции Зеленского на отказ закрывать небо от НАТО.

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Владимир ЗеленскийУкраинаСоединенные Штаты Америки