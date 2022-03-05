Закрите небо, санкції та ембарго: Зеленський переговорив з конгресменами США

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Які теми порушувались під час розмови:

Зеленський проінформував конгресменів про військові злочини Російської Федерації: обстріл житлових будинків, садочків, шкіл, а також вбивство цивільних громадян;

президент проінформував їх щодо загрози довкіллю України і Європи: окупанти захопили дві АЕС й рухаються у напрямку третьої - Південноукраїнської;

"Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі", - заявив Зеленський.

президент наголосив на важливості забезпечення закритого повітряного простору над Україною або ж постачання до країни літаків радянського виробництва;

"Також президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status)", - пише пресслужба.