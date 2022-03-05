Закрите небо, санкції та ембарго: Зеленський переговорив з конгресменами США
Президент України Володимир Зеленський провів переговори у форматі відеодзвінку з конгресменами США. Порушили питання санкцій, ембарго й закритого неба.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Які теми порушувались під час розмови:
- Зеленський проінформував конгресменів про військові злочини Російської Федерації: обстріл житлових будинків, садочків, шкіл, а також вбивство цивільних громадян;
- президент проінформував їх щодо загрози довкіллю України і Європи: окупанти захопили дві АЕС й рухаються у напрямку третьої - Південноукраїнської;
"Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі", - заявив Зеленський.
- президент наголосив на важливості забезпечення закритого повітряного простору над Україною або ж постачання до країни літаків радянського виробництва;
"Також президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status)", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про реакцію Зеленського на відмову закривати небо від НАТО.
Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.