ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закрите небо, санкції та ембарго: Зеленський переговорив з конгресменами США

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 19:35
Закрите небо, санкції та ембарго: Зеленський переговорив з конгресменами США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів переговори у форматі відеодзвінку з конгресменами США. Порушили питання санкцій, ембарго й закритого неба.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Які теми порушувались під час розмови:

  • Зеленський проінформував конгресменів про військові злочини Російської Федерації: обстріл житлових будинків, садочків, шкіл, а також вбивство цивільних громадян;
  • президент проінформував їх щодо загрози довкіллю України і Європи: окупанти захопили дві АЕС й рухаються у напрямку третьої - Південноукраїнської;

"Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі", - заявив Зеленський.

  • президент наголосив на важливості забезпечення закритого повітряного простору над Україною або ж постачання до країни літаків радянського виробництва;

"Також президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status)", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про реакцію Зеленського на відмову закривати небо від НАТО.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Сполучені Штати Америки
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати