Закрытие кладбищ и перенос поминальных дней: в Киеве усиливают карантин

Все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты... Поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что будут смотреть на динамику, чтобы 24 апреля выходить из карантина. Пока в Украине усиливают карантин и ввели чрезвычайную ситуацию по всей территории страны.

Вместе с тем, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. А местные власти, в частности Киевская областная государственная администрация, допускает продление карантина до осени.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны. Сейчас Украина идет по сценарию 2% зараженных.