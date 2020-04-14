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В Минздраве назвали условие завершения карантина 24 апреля

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 11:13
В Минздраве назвали условие завершения карантина 24 апреля
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве напомнили, что в Украине две недели будут религиозные праздники

В Минздраве заявили, что будут смотреть на динамику, чтобы 24 апреля выходить из карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Українській правді. Життя".

Как он отметил, в Минздраве делают все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля Украина зашла с как можно меньшим количеством инфицированного населения.

"У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мер, то сейчас еще инфицируются. И вместо того, чтобы 24 апреля выходить из карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас неправильно загнало в карантин", - сказал он.

Ранее сообщалось, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

Напомним, Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.

Добавим, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. А местные власти допускают продление карантина до осени.

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